Inter, senza Champions League rivoluzione! Non rischia solo Inzaghi – Sky (Di domenica 16 aprile 2023) L'Inter, con la sconfitta contro il Monza, ha ulteriormente complicato il suo percorso in campionato atto a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Se l'obiettivo dovesse sfumare, secondo Sky Sport, non sarebbe solo Inzaghi a rischiare RIVOLUZIONE – L'Inter, con la sconfitta subita contro il Monza, ha di fatto complicato un già precario percorso di qualificazione alla prossima Champions League. Nulla è ancora perduto ma, secondo Sky Sport, in caso di mancato approdo alla massima competizione europea il club andrebbe incontro ad un notevole scossone. Oltre ad Inzaghi, il cui futuro all'Inter dipende unicamente dalla qualificazione alla Champions, sarebbero messi ...

