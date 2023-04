Inter, presentato ricorso per la doppia ammonizione di Lukaku (Di domenica 16 aprile 2023) Sono passati 12 giorni dalla sfida di andata di Coppa Italia tra Juve e Inter dello scorso 4 aprile. Da quella partita, carica di tensione e nervosismo soprattutto nel finale, si sono susseguite tante ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 aprile 2023) Sono passati 12 giorni dalla sfida di andata di Coppa Italia tra Juve edello scorso 4 aprile. Da quella partita, carica di tensione e nervosismo soprattutto nel finale, si sono susseguite tante ...

Inter, presentato ricorso per la doppia ammonizione di Lukaku Sono passati 12 giorni dalla sfida di andata di Coppa Italia tra Juve e Inter dello scorso 4 aprile. Da quella partita, carica di tensione e nervosismo soprattutto nel finale, si sono susseguite tante polemiche ed eventi a causa di ciò che è avvenuto negli attimi ... Squalifica Lukaku, l'Inter ha presentato ricorso Commenta per primo L'Inter ha presentato ricorso contro la squalifica di Lukaku in Coppa Italia, comminatagli dall'arbitro Massa in seguito alla sua esultanza sotto la Curva della Juventus. Il direttore di gara, per l'...