Inter: presentato ricorso contro espulsione Lukaku in Coppa Italia (Di domenica 16 aprile 2023) L'Inter ha deciso di presentare ricorso contro la squalifica afflitta a Romelu Lukaku in Coppa Italia contro la Juventus. L'art. 73 c. III del Codice di Giustizia Sportiva prevede che il reclamo vada depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo. Trattandosi di Comunicato Ufficiale del 6 aprile, il termine sarebbe scaduto venerdì 14 aprile: ma secondo quanto raccolto da Sky Sport, i legali del club avrebbero presentato il reclamo nei termini previsti dalle norme, nonostante la notizia sia trapelata soltanto oggi. SportFace.

