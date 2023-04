Inter-Monza, pagelle: Dumfries = cross sbagliati. Correa flop ? CdS (Di domenica 16 aprile 2023) La sconfitta dell’Inter in campionato non fa più notizia, ieri è arrivato l’undicesimo KO. Questa volta festeggia il Monza. Dumfries e Correa tra i peggiori in campo. Le pagelle di Inter-Monza pagelle Inter-Monza ? Undicesima sconfitta per l’Inter, la terza consecutiva in casa dopo Juventus e Fiorentina. Il Monza corsaro con Caldirola sbanca San Siro. Incubo senza fine. Le pagelle nerazzurre sono tutto un programma, come il suo rendimento in campionato. Il peggiore è Denzel Dumfries, che non azzecca neanche un cross. E anche dagli spalti la fiducia inizia a venire meno. Per lui 4,5. Mezzo punto in più per Joaquin ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) La sconfitta dell’in campionato non fa più notizia, ieri è arrivato l’undicesimo KO. Questa volta festeggia iltra i peggiori in campo. Ledi? Undicesima sconfitta per l’, la terza consecutiva in casa dopo Juventus e Fiorentina. Ilcorsaro con Caldirola sbanca San Siro. Incubo senza fine. Lenerazzurre sono tutto un programma, come il suo rendimento in campionato. Il peggiore è Denzel, che non azzecca neanche un. E anche dagli spalti la fiducia inizia a venire meno. Per lui 4,5. Mezzo punto in più per Joaquin ...

