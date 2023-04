Inter-Monza, lungo summit: scadenza fissata per Inzaghi – SM (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo il terzo KO consecutivo a San Siro arrivato in Inter-Monza di ieri, la dirigenza, il presidente e il tecnico hanno svolto un lungo summit. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, ormai, il destino di Simone Inzaghi è già segnato. RIUNIONE – lungo summit dopo Inter-Monza, terza sconfitta consecutiva a San Siro. E senza segnare. Una riunione a cui hanno presenziato Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin, il presidente Steven Zhang e infine il tecnico Simone Inzaghi. Faccia a faccia durato fino all’una di notte, quando la dirigenza è uscita dagli spogliatoi dello stadio. Ormai il destino del tecnico è segnato, indipendentemente dal percorso in Champions League. A fine stagione sarà divorzio, nella speranza che riesca ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo il terzo KO consecutivo a San Siro arrivato indi ieri, la dirigenza, il presidente e il tecnico hanno svolto un. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, ormai, il destino di Simoneè già segnato. RIUNIONE –dopo, terza sconfitta consecutiva a San Siro. E senza segnare. Una riunione a cui hanno presenziato Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin, il presidente Steven Zhang e infine il tecnico Simone. Faccia a faccia durato fino all’una di notte, quando la dirigenza è uscita dagli spogliatoi dello stadio. Ormai il destino del tecnico è segnato, indipendentemente dal percorso in Champions League. A fine stagione sarà divorzio, nella speranza che riesca ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Monza in vantaggio al 78' #ForzaInter #InterMonza - gippu1 : Il #Monza è - la PRIMA squadra esordiente in Serie A dal 1945 a oggi a rimanere imbattuta contro Inter e Juventus… - tuttosport : ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La dec… - FrancescoCatera : RT @luchino_saltato: Monza 1-0 Juventus Monza 2-2 Inter Juventus 0-2 Monza Inter 0-1 Monza Milan 4-1 Monza Monza 0-1 Grazie President… - dbigmark : RT @jackpoolista: Il Monza quest’anno ha tolto: 5 punti all’Inter 6 punti alla Juventus 0 punti al Milan Non dico altro. Adriano e Silvi… -