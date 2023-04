Inter-Monza, le pagelle: Correa il peggiore, Asllani benino (Di domenica 16 aprile 2023) TuttoSport non è tenero con i giocatori dell’Inter. Correa è il peggiore in campo e con un voto gravemente insufficiente. Asllani uno dei pochi a salvarsi pagelle – Il quotidiano torinese assegna la palma di peggiore in campo a Joaquin Correa con un netto 4 in pagella. Poco bene anche tutti gli altri, a partire da Barella e Bastoni, entrambi giudicati con un 5. Il 23 fa tanti errori, mentre il numero 95 si perde Caldirola in occasione del vantaggio monzese. Uno dei pochi sufficienti è Kristjan Asllani. L’albanese si conquista un 6 in pagella, non sbagliando nulla se non la punizione finita alta sopra la traversa. Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) TuttoSport non è tenero con i giocatori dell’è ilin campo e con un voto gravemente insufficiente.uno dei pochi a salvarsi– Il quotidiano torinese assegna la palma diin campo a Joaquincon un netto 4 in pagella. Poco bene anche tutti gli altri, a partire da Barella e Bastoni, entrambi giudicati con un 5. Il 23 fa tanti errori, mentre il numero 95 si perde Caldirola in occasione del vantaggio monzese. Uno dei pochi sufficienti è Kristjan. L’albanese si conquista un 6 in pagella, non sbagliando nulla se non la punizione finita alta sopra la traversa. Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Monza in vantaggio al 78' #ForzaInter #InterMonza - gippu1 : Il #Monza è - la PRIMA squadra esordiente in Serie A dal 1945 a oggi a rimanere imbattuta contro Inter e Juventus… - tuttosport : ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La dec… - CalcioNews24 : Dopo il Monza confronto tra #Inzaghi e società ?? - SOS_JUVE : RT @GiaccAvv: Minuto 93 di #InterMonza All'improvviso l'eroe che tutti noi ci meritiamo. Date una medaglia a questo gobbo vero. #InterMonza… -