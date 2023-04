Inter-Monza | Inzaghi e i cambi | attacco completamente rivoltato

(Di domenica 16 aprile 2023) Una delle critiche mosse a Simoneanche dopoè la sua incapacità di dare una scossa alla squadra a gara in corso con i. Parzialmente vero. Ma la partita di San Siro smentisce in parte anche questa teoria.IN CORSA – Simoneanche innon è riuscito a trovare la quadra per riportare la squadra alla vittoria in campionato. Come spesso accade, una delle critiche che gli vengono mosse è l’incapacità di dare una svolta alla squadra in corsa. Da una parte, questo è vero. Solitial solito minuto, solite mosse. Da un’altra parte, però, la colpa non può essergli imputata al 100%. Anche ieri in, prendendo in riferimento ...

Inter-Monza 0-1: gol di Caldirola

La pesantissima sconfitta di ieri sera contro il Monza a San Siro, l’undicesima stagionale, complica moltissimo la rincorsa Champions League dell’Inter. I nerazzurri di Inzaghi infatti sono ora quinti ...Undici sconfitte in campionato. Tre di file a San Siro senza mai segnare: all'Inter non era mai successo, in Serie A. Accade tre giorni dopo la fantastica vittoria del Da Luz, al… Leggi ...