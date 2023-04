Inter-Monza (0-1): Inzaghi abbandonato al suo destino in Serie A (Di domenica 16 aprile 2023) Inter-Monza segue lo stesso copione delle ultime uscite nerazzurre in campionato. Lo 0-1 dell’ex Caldirola conferma che la squadra di Inzaghi non esiste più, se non in versione coppa. Ed è inutile far finta che non sia così. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Monza in Serie A Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Monza in Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij ©, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa. In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Monza HIGHLIGHTS – Dopo il noioso 0-0 del primo ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023)segue lo stesso copione delle ultime uscite nerazzurre in campionato. Lo 0-1 dell’ex Caldirola conferma che la squadra dinon esiste più, se non in versione coppa. Ed è inutile far finta che non sia così. Di seguito l’analisi tattica diinA Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare ilinA: 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij ©, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa. In-Game Analysis: sviluppo e lettura diHIGHLIGHTS – Dopo il noioso 0-0 del primo ...

