Inter-Monza 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere (Di domenica 16 aprile 2023) Inter-Monza ha visto l'ennesima partita disarmante, con la sconfitta (undicesima in questa Serie A!) per 0-1 che vale il mancato ingresso fra le prime quattro, non sfruttando il pari del Milan a Bologna. E a livello statistico ci sono disastri mai accaduti. ZERO – Le sconfitte del Monza contro l'Inter nelle sue prime partite di Serie A dove ha sfidato i nerazzurri. I biancorossi sono riusciti a rimanere imbattuti nel loro campionato d'esordio: l'ultima debuttante, sempre con una vittoria al Meazza e un pareggio in casa propria, era stata il Chievo nel 2001-2002 (1-2 e 2-2). UNO – Il punto conquistato dall'Inter nelle ultime cinque giornate, col Monza quarta squadra capace di vincere dallo Spezia in poi. Con oggi sono quarantadue giorni dall'ultima vittoria in Serie A, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Monza in vantaggio al 78' #ForzaInter #InterMonza - gippu1 : Il #Monza è - la PRIMA squadra esordiente in Serie A dal 1945 a oggi a rimanere imbattuta contro Inter e Juventus… - tuttosport : ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La dec… - _mariess__ : RT @Antorco66: Christillin: 'Danni enormi, difficile che un bambino diventi tifoso Juve' Inter Monza 15/04/2023 #FinoAllaFine https://t.co… - pioliisonfire_ : RT @luchino_saltato: Monza 1-0 Juventus Monza 2-2 Inter Juventus 0-2 Monza Inter 0-1 Monza Milan 4-1 Monza Monza 0-1 Grazie President… -