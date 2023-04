Inter, Inzaghi sul filo del rasoio: il suo futuro passa dalla gara col Benfica (Di domenica 16 aprile 2023) “In bilico tra tutti i miei vorrei. Non sento più quell’insensata voglia di equilibrio. Che mi lascia qui sul filo di un rasoioA disegnar capriole che a mezz’aria mai farò”. Il testo dell’iconica canzone “Estate” cantata dai Negramaro, si addice perfettamente all’attuale relazione che lega Simone Inzaghi e l’Inter. Probabilmente mai prima d’ora, le due parti sono state così lontane tra loro e sembra sempre più difficile un rinnovo del matrimonio a fine stagione. Il futuro di Inzaghi, in questo momento appeso sul filo del rasoio, passa tutto dalla prossima gara in Champions League contro il Benfica. L’ultima spiaggia per il tecnico nativo di Piacenza è proprio la massima competizione ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) “In bilico tra tutti i miei vorrei. Non sento più quell’insensata voglia di equilibrio. Che mi lascia qui suldi unA disegnar capriole che a mezz’aria mai farò”. Il testo dell’iconica canzone “Estate” cantata dai Negramaro, si addice perfettamente all’attuale relazione che lega Simonee l’. Probabilmente mai prima d’ora, le due parti sono state così lontane tra loro e sembra sempre più difficile un rinnovo del matrimonio a fine stagione. Ildi, in questo momento appeso suldeltuttoprossimain Champions League contro il. L’ultima spiaggia per il tecnico nativo di Piacenza è proprio la massima competizione ...

