Inter, Inzaghi sarà esonerato se esce col Benfica: tre nomi per il suo posto (Di domenica 16 aprile 2023) Il ko contro il Monza pesa come un macigno sulla classifica dell'Inter e sul futuro di Simone Inzaghi. L'ex Lazio è in discussione... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) Il ko contro il Monza pesa come un macigno sulla classifica dell'e sul futuro di Simone. L'ex Lazio è in discussione...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_Xtra : Simone Inzaghi has to go. - FabrizioFERRARl : #Parolo sante. In Champions i giocatori le motivazioni le trovano da soli. #Inzaghi e il suo staff hanno colpe perc… - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu… - ReadyPlayer1___ : RT @tutticonvocati: ???#Ramazzotti: 'Se #Inzaghi saltasse, #Chivu potrebbe essere il traghettatore, oppure #Zenga o #Cambiasso. Dipenderà da… - sportli26181512 : Inter, Inzaghi sarà esonerato se esce col Benfica: tre nomi per il suo posto: Il ko contro il Monza pesa come un ma… -