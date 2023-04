Inter | Inzaghi sarà esonerato se esce col Benfica | tre nomi per il successore

(Di domenica 16 aprile 2023) Il ko contro il Monza pesa come un macigno sulla classifica dell'e sul futuro di Simone. L'ex Lazio è in discussione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_Xtra : Simone Inzaghi has to go. - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu… - Gazzetta_it : Il destino di #Inzaghi è appeso a un filo: se esce col Benfica salta subito - #Inter - Yuro_23 : RT @tutticonvocati: ???#Ramazzotti: 'Se #Inzaghi saltasse, #Chivu potrebbe essere il traghettatore, oppure #Zenga o #Cambiasso. Dipenderà da… - tuttointer24 : Inter, squalifica a Lukaku: il club presenta ricorso ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -

... l'ex calciatore della Lazio, Marco Parolo, che in biancoceleste è stato allenato da Simone, critica severamente l'attuale tecnico dell'per non aver saputo motivare nel migliore dei ...Altra accusa che si deve imputare aè il continuo e perdurante ostracismo verso i giovani ... SEMPRE FORZACalciomercato Juventus, addio bianconeri. Va all'con lo scambio che coinvolge anche il big di. Il passaggio ai bianconeri potrebbe concretizzarsi a condizioni vantaggiose e in grado di accontentare tutte le parti in causa, a partire ...

Inter, Inzaghi: "Sconfitta fotocopia di altre, ma non snobbiamo il campionato" - Sportmediaset Sport Mediaset

Momento da incubo per il club nerazzurro. La squadra di Simone Inzaghi è giunta con questo 0-1 a quota 11 partite perse nelle prime 30 gare stagionali per la terza volta nell’era dei tre punti a… Legg ...L'Inter potenzialmente avrebbe dovuto avere più punti ed essere più avanti in classifica, dò colpe anche alla società e a tutto lo staff e all'allenatore nel motivare i calciatori perché dovrebbero ...