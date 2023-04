Inter | Inzaghi a colloquio con Zhang e la dirigenza fino a notte fonda | ecco cosa si sono detti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_Xtra : Simone Inzaghi has to go. - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu… - Inter : Prima sostituzione per mister Inzaghi: #Acerbi ?? #DeVrij #ForzaInter #InterMonza - G_End_Inter11 : @ipatton72 @IlProfDaLecce Inzaghi è un coglione di merda che deve sparire non dall Inter ma dal calcio, può vincere… - nonsoveramete : Ciao @ChatGPTBot una storia dove l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi viene continuamente attaccato dai giornali.… -

...potrebbe essere una soluzione per provare a risolvere il dramma sportivo che sta vivendo l'... I numeri inchodano: la squadra ha segnato 10 gol nelle ultime 12 giornate, con una media di 0.I brianzoli hanno messo in campo le loro armi migliori per far male all'di. Il risultato premia i biancorossi che , ricoverato in terapia intensiva. Ma a stupire di più è un altro dato.Simoneè stato attaccante e sa quanto l'argomento scotti in casa, ma allo stesso tempo prova a tenere tranquilli i suoi centravanti. Pagherà Finora non è stato così e siamo arrivati a ...

Dopo la sconfitta contro il Monza, l'11^ stagionale in campionato, c'è stato un confronto allo stadio di San Siro tra l'allenatore nerazzurro e la dirigenza ...E' notte fonda quando la dirigenza dell'Inter lascia San Siro dopo il ko contro il Monza, il terzo consecutivo in casa, il quarto nelle ultime cinque partite, l'undicesimo in stagione. Marotta, Antone ...