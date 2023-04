Inter, Investcorp lancia una prima conferma: «Vogliamo investire nel calcio» (Di domenica 16 aprile 2023) Investcorp lancia una prima conferma di un suo possibile ingresso nel calcio italiano. E l’Inter tiene le antenne dritte Mohammed Alardhi, CEO di Investcorp, in un’Intervista al Financial Times, ha lanciato una prima possibile conferma di un imminente ingresso in Serie A, magari alla guida dell’Inter. LE PAROLE – «C’è questa possibilità, il calcio italiano è pronto per l’espansione» ha dichiarato. L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023)unadi un suo possibile ingresso nelitaliano. E l’tiene le antenne dritte Mohammed Alardhi, CEO di, in un’vista al Financial Times, hato unapossibiledi un imminente ingresso in Serie A, magari alla guida dell’. LE PAROLE – «C’è questa possibilità, ilitaliano è pronto per l’espansione» ha dichiarato. L'articolo proviene daNews 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter Investcorp conferma il suo interesse: 'Pronti a espanderci al calcio italiano' - marifcinter : #Inter ????, sono diversi i gruppi interessati all'acquisto: #Investcorp ha fatto sapere di essere in cerca di cap… - marifcinter : '#Investcorp è in trattative con diversi potenziali investitori in Bahrain per formare un consorzio per acquisire l… - CalcioNews24 : #Inter, arriva una prima conferma di #Investcorp - franmarvulli : @Zuheir_shammasi @Ibrahim39374812 Ciao zuheir oaktree che ha pegno sull’inter e non ha interessi a rilevarla oaktre… -