(Di domenica 16 aprile 2023) L’ultimo gol sufirmatoper l’risale al 5 marzo, nella gara contro il Lecce. Da allora il reparto avanzato della squadra si è inceppato, senza alcundi ripresa. ATTACCO BLOCCATO – L’ultima volta che uno dei quattrodell’ha segnato darisale al 5 marzo. Nel dettaglio si tratta di Lautaro Martinez contro il Lecce, in quella che è anche l’ultima vittoria in campionato per la squadra di Simone Inzaghi. Da allora sono arrivati soltanto gol su rigore e tutti firmati da Romelu Lukaku: contro lo Spezia, contro la Juventus (in Coppa Italia) e contro il Benfica in Champions League. Un attacco, quello dell’, totalmente bloccato. Ma andando a scavare a ritroso, questi dati prendono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter inefficace su azione, nessun segnale dagli attaccanti - - JTriplete : @tutticonvocati @MarcoBarzaghi Poveri noi tifosi #Inter Oltre ad una inutile ed inesistente propietà (la ?? famiglia… -

... se la penalizzazione sul punteggio èin termini di afflittività nella stagione sportiva ... come la Sampdoria e la Pistoiese da calciatore e la guida dalla panchina di, Napoli e ...... quelli che amano il gioco del calcio e guardano COME si gioca a calcio, con un occhio clinico e non solo di pancia, vediamo che non c'è differenza tra l'gestione di Inzaghi all'e ...Nella stessa mail, il club bianconero definiva il memorandum " giuridicamente". Ma gli ... Come scrive La Gazzetta dello Sport anche su Milan e, a due riprese, 2008 e 2018, si era ...

Inter inefficace su azione, nessun segnale dagli attaccanti Inter-News.it

Il tecnico nerazzurro appare sempre più lontano dalla riconferma sulla panchina dell'Inter per il prossimo anno, ultime settimane decisive per il suo percorso ...Marchegiani traccia il quadro della situazione dell’Inter. Il resto sono state partite normali, qualcuna gestita meglio, qualcuna peggio OBIETTIVO SPOSTATO – Luca Marchegiani parla della situazione at ...