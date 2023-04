Inter, il futuro di Inzaghi in bilico: rischio esonero in caso di eliminazione col Benfica (Di domenica 16 aprile 2023) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Simone Inzaghi sarebbe nuovamente in bilico ed un'eventuale decisione potrebbe arrivare dopo la partita di Champions League contro il Benfica. Infatti se l' Inter ... Leggi su it.blastingnews (Di domenica 16 aprile 2023) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ildi Simonesarebbe nuovamente ined un'eventuale decisione potrebbe arrivare dopo la partita di Champions League contro il. Infatti se l'...

