Inter | il destino di Inzaghi è appeso a un filo | se esce col Benfica salta subito

(Di domenica 16 aprile 2023) Ildi Simoneè di nuovoa un. Idem quello di diversi giocatori che sperano in un rinnovo del contratto o in una conferma tramite l'acquisto del cartellino da parte del club ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Il destino di #Inzaghi è appeso a un filo: se esce col Benfica salta subito - #Inter - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inzaghi, la Champions non basta: summit notturno con la dirigenza. Destino legato al 4° posto - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Il destino di #Inzaghi è appeso a un filo: se esce col Benfica salta subito - #Inter - MentalitNeroaz1 : Sky Sport - Il destino di Simone Inzaghi è di nuovo appeso a un filo: se esce col Benfica, sono elevatissime le pos… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Il destino di #Inzaghi è appeso a un filo: se esce col Benfica salta subito - #Inter -

Ildi Simone Inzaghi è di nuovo appeso a un filo. Idem quello di diversi giocatori che sperano ... Se mercoledì sera l'non riuscirà a passare il turno contro il Benfica, partendo dalla ...La Juventus può avvicinare ulteriormente la zona Champions dopo i passi falsi di Milan e: i bianconeri impegnati nel pomeriggio sul campo del SassuoloAllegri è pronto all'Allegrata' ...suo...Vincere, dopo la vittoria in mattinata dell', era necessario, e quando le speranze erano quasi svanite ecco come i rossoneri hanno rovesciato il proprio. Sul lancio di Nsiala, Longhi - ...

Inzaghi, la Champions non basta: summit notturno con la dirigenza. Destino legato al 4° posto fcinter1908

L'allenatore nerazzurro è tornato in bilico. La Champions consiglia ai dirigenti di temporeggiare ancora un po' ...E' notte fonda quando la dirigenza dell'Inter lascia San Siro dopo il ko contro il Monza, il terzo consecutivo in casa, il quarto nelle ultime cinque partite, l'undicesimo in stagione. Marotta, Antone ...