Inter, furia Dzeko contro Inzaghi: il motivo (Di domenica 16 aprile 2023) Non solo la sconfitta ma anche nervi tesissimi in casa Inter, Dzeko si sarebbe infuriato con Inzaghi dopo il suo ingresso. Un cambio tardivo secondo il bosniaco e arrivato soltanto dopo il gol del Monza di Caldirola. Una scelta che non sarebbe stata gradita dall'attaccante come hanno riportato a Dazn da bordocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

