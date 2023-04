(Di domenica 16 aprile 2023) Altra impresa deldi Silvio Berlusconi e Adriano: a San Siro i brianzoli stendono l'per 1-0, nel match di sabato 15 aprile decisivo il gol di Luca Caldirola, ormai un vero incubo per la squadra di Simone Inzaghi. Nerazzurri in crisi profondissima: in Serie A, un solo punto nelle ultime cinque partite. Il, al contrario, aggiunge un'ulteriore ciliegina a una stagione splendida. Successi dietro ai quali, appunto, c'è la mano di: dopo una grande campagna acquisti, la scelta decisiva, ovvero la promozione di Raffaele Palladino sulla panchina, svolta che ha cambiato la stagione della squadra dopo un inizio difficile. E, ovviamente, considerati i trascorsi al Milan e la passione per il rossonero tutt'ora vivissima, la partita contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Sim_Al_Bar : RT @PieroAus: Sei ormai il target numero uno ma chi ha a cuore l’Inter sa che il problema non sei tu Limone. rosa demolita, paramentri 0,… - PieroAus : Sei ormai il target numero uno ma chi ha a cuore l’Inter sa che il problema non sei tu Limone. rosa demolita, para… - Piemme1957 : @capuanogio #Inter non ha più certezze, giocatori non hanno più certezze. Demolita sicurezza di calciatori come… -

...il discrimine tra una normale stagione di vertice e una in cui l'intera Serie A viene... un unicum che si inserisce in un contesto da "vuoto di potere" lasciato da Milan,e Juventus; c'è ...Qua Milan enavigano nello stesso naviglio, le cui acque però, sono agitate questa volta dai ...in due esattamente come l'opinione pubblica divisa tra chi non accetta l'idea di vederela ...Continuando a tenere l'a debita distanza e spedendo poi la Juve prima a - 10 dopo averlanella gara del Maradona per 5 - 1, e poi a - 25 dopo la sentenza della Procura Federale. A ...

Inter demolita dal Monza Cosa esce di bocca a Galliani: godono i milanisti Liberoquotidiano.it

L'attaccante dell'Empoli,Mattia Destro, guarda avanti e punta l'Inter: le dichiarazioni dell'ex attaccante nerazzurro ...La Spezia 14 aprile 2023 - La Lazio di Sarri non si ferma più. In una partita che presentava non poche ostilità, viste le utlime ottime prestazioni dello Spezia, i biancocelesti fanno a brandelli la d ...