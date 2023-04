Inter, Dalmat: «Adesso ho paura per il ritorno del Benfica» (Di domenica 16 aprile 2023) Le parole dell’ex calciatore dell’Inter Stephane Dalmat dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Monza a San Siro L’ex calciatore dell’Inter Stephane Dalmat ha commentato sulla propria pagine Instagram la sconfitta dei nerazzurri di ieri sera contro il Monza. Di seguito le sue parole. «Quello che è successo ieri non è una sorpresa. Fai una partita straordinaria contro il Benfica e poi sbagli in casa contro il Monza, non è possibile passare da una prestazione perfetta ad una come quella di ieri. In questo momento non c’è nessuno che fa gol, se lo fai all’inizio diventa facile e la vinci 3 o 4 a 0. Loro hanno avuto un’opportunità e hanno segnato. Come si spiega questo? È l’immagine della stagione, con undici sconfitte e tre di fila a San Siro. Non esiste per una società come ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Le parole dell’ex calciatore dell’Stephanedopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Monza a San Siro L’ex calciatore dell’Stephaneha commentato sulla propria pagine Instagram la sconfitta dei nerazzurri di ieri sera contro il Monza. Di seguito le sue parole. «Quello che è successo ieri non è una sorpresa. Fai una partita straordinaria contro ile poi sbagli in casa contro il Monza, non è possibile passare da una prestazione perfetta ad una come quella di ieri. In questo momento non c’è nessuno che fa gol, se lo fai all’inizio diventa facile e la vinci 3 o 4 a 0. Loro hanno avuto un’opportunità e hanno segnato. Come si spiega questo? È l’immagine della stagione, con undici sconfitte e tre di fila a San Siro. Non esiste per una società come ...

