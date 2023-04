Inter | Correa si sposa con la figlia dell' ex bomber Casiraghi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : I numeri terrificanti degli attaccanti dell'Inter: Lautaro non segna dal 5 marzo Dzeko non segna dal 18 gennaio C… - Gazzetta_it : #Inter, #Correa si sposa a #Monza con la figlia dell'ex bomber #Casiraghi: ecco l'atto - tancredipalmeri : Voti #BenficaInter inter Onana 7.5; Darmian 6.5 Acerbi 7 Bastoni 7; Dumfries 7 Barella 7 Brozovic 6.5 Mkhitaryan… - MartinaC1203 : RT @Gazzetta_it: #Inter, #Correa si sposa a #Monza con la figlia dell'ex bomber #Casiraghi: ecco l'atto - PandArancio : RT @Gazzetta_it: #Inter, #Correa si sposa a #Monza con la figlia dell'ex bomber #Casiraghi: ecco l'atto -

Joaquinsi sposa. La notizia è stata data oggi dalla diocesi di Milano con la pubblicazione dell'atto di nozze. L'attaccante dell'si legherà a Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi, l'ex ......tutta la sua completa incompetenza con cambi troppo ritardati e sopratutto col ripresentare... SEMPRE FORZA... Lautaro,e Dzeko. Oltretutto le occasioni per portarsi in vantaggio create dall'si contano - volendo esser generosi - sulle dita di una mano. Quindi, al fischio di Pairetto, il Monza ...

L'Inter continua a monitore i parametri zero. Per la prossima stagione si spera di poter portare a Milano almeno un colpo a zero in attacco.Manca sempre meno alla fine di questa stagione molto altalenante. La dirigenza nerazzurra sta già cercando di programmare il futuro, con miglioramenti che ...