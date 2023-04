Inter | che mal di Serie A | problema mentale! Spunta record ? CdS

(Di domenica 16 aprile 2023) L’non guarisce. Nonostante la vittoria col Benfica, i nerazzurri cadono nuovamente in campionato. Col Monza, termina 0-1. Eanche unmolto negativo MAL DIA ? L’capitola in casa, stavolta contro il Monza. Ormai non fa più notizia. Contro i brianzoli, è arrivata l’undicesima sconfitta su 30 partite di campionato. Un disastro. Ora la Beneamata rischia di essere agganciata dall’Atalanta e di scivolare a meno cinque dalla Roma. Nonostante la grande vittoria in settimana contro il Benfica nell’andata dei quarti di Champions League, l’non riesce a dare continuità ai propri risultati sprofondando nuovamente sotto i colpi di un ex: Candreva il venerdì santo e Caldirola ieri sera. Ildei nerazzurri è mentale: ...

Il compito di società e allenatore è far pesaresei l'. In questo momento è questo quellosta succedendo all''. Così Marco Parolo a DAZN sulla sconfitta dell'contro il Monza.I bianconeri di Allegri continuano la loro corsa per un posto in Europaal momento dista quattro lunghezze ma c'è da sfruttare anche il ko di ieri dell'è caduto a San Siro contro il ...... per la quale gli azzurri ritrovano un Osimhen nelle migliori condizioni , l'ennesimo tracollo dell'perde la terza partita consecutiva in casa, peraltro senza andare in gol -rischia ...

Inter-Monza, pagelle: Bastoni, beffa atroce. Correa, che facciamo Dumfries solo indietro fcinter1908

La speranza di San Siro è che mercoledì contro il Benfica entri in campo l'altra Inter, capace di battere Barcellona, Porto e gli stessi portoghesi ...