Inter-Benfica: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 16 aprile 2023) Mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21, presso lo stadio Meazza, si giocherà Inter-Benfica, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri sono ampiamente i favoriti visto il 2-0 maturato all’andata per effetto delle reti di Barella e Lukaku. Inter-Benfica: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Continua il momento nero dei nerazzurri in campionato dove nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta casalinga contro il Monza, l’undicesima stagionale. La vittoria manca da cinque giornate e attualmente sono fuori dalla zona Champions League occupando il quinto posto con 51 punti. Totalmente diverso il discorso nella massima competizione continentale nella quale hanno chiuso il girone eliminatorio al secondo posto davanti al Barcellona, per poi elimare agli ottavi il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 aprile 2023) Mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21, presso lo stadio Meazza, si giocherà, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri sono ampiamente i favoriti visto il 2-0 maturato all’andata per effetto delle reti di Barella e Lukaku.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Continua il momento nero dei nerazzurri in campionatonell’ultimo turno è arrivata la sconfitta casalinga contro il Monza, l’undicesima stagionale. La vittoria manca da cinque giornate e attualmente sono fuori dalla zona Champions League occupando il quinto posto con 51 punti. Totalmente diverso il discorso nella massima competizione continentale nella quale hanno chiuso il girone eliminatorio al secondo posto davanti al Barcellona, per poi elimare agli ottavi il ...

