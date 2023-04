Inter, attacco sparito: zero gol a San Siro in oltre trecento minuti (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter ha un problema in attacco. Che a San Siro si aggrava pure. I nerazzurri infatti non riescono a segnare in casa da marzo, malgrado molte occasioni create. MOMENTO SIGNIFICATIVO – Cinque marzo 2023, minuto cinquantatré. Un momento apparentemente normale, che col senno di poi ha acquistato invece sempre più peso. Un valore, anche simbolico. Parliamo infatti di data e minuto dell’ultimo gol su azione in Serie A dell’Inter a San Siro. Un fatto che ai tempi della rete di Lautaro Martinez col Lecce sembrava naturale, scontato. E invece poi non si è più visto. DIGIUNO INFINITO – Da Inter-Lecce è passato oltre un mese. E, tra tutte le competizioni, otto partite. Anche allargando l’ottica, i gol su azione in questo periodo sono due. Uno con la Salernitana e uno col ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) L’ha un problema in. Che a Sansi aggrava pure. I nerazzurri infatti non riescono a segnare in casa da marzo, malgrado molte occasioni create. MOMENTO SIGNIFICATIVO – Cinque marzo 2023, minuto cinquantatré. Un momento apparentemente normale, che col senno di poi ha acquistato invece sempre più peso. Un valore, anche simbolico. Parliamo infatti di data e minuto dell’ultimo gol su azione in Serie A dell’a San. Un fatto che ai tempi della rete di Lautaro Martinez col Lecce sembrava naturale, scontato. E invece poi non si è più visto. DIGIUNO INFINITO – Da-Lecce è passatoun mese. E, tra tutte le competizioni, otto partite. Anche allargando l’ottica, i gol su azione in questo periodo sono due. Uno con la Salernitana e uno col ...

