Insulti razzisti a Rudiger dopo Cadice-Real Madrid (Di domenica 16 aprile 2023) Antonio Rudiger, difensore centrale del Real Madrid, al terminate della partita di campionato contro il Cadice si è avvicinato agli spalti con l’intenzione di regalare la propria maglia a un tifoso. Tuttavia non è andata come il giocatore sperava. In cambio Rudiger ha ricevuto solo Insulti razzisti. Lo riportano i media spagnoli, fra cui Marca, che racconto l’episodio dopo la partita vinta dagli uomini di Ancelotti per 2-0. Di Nacho e Asensio i gol. “Questa volta non è stato Vinicius , escluso precauzionalmente dai convocati prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Elche, a ricevere un’altra sciagurata ondata di Insulti razzisti dagli spalti. È stato Antonio Rüdiger, che avvicinandosi a una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Antonio, difensore centrale del, al terminate della partita di campionato contro ilsi è avvicinato agli spalti con l’intenzione di regalare la propria maglia a un tifoso. Tuttavia non è andata come il giocatore sperava. In cambioha ricevuto solo. Lo riportano i media spagnoli, fra cui Marca, che racconto l’episodiola partita vinta dagli uomini di Ancelotti per 2-0. Di Nacho e Asensio i gol. “Questa volta non è stato Vinicius , escluso precauzionalmente dai convocati prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Elche, a ricevere un’altra sciagurata ondata didagli spalti. È stato Antonio Rüdiger, che avvicinandosi a una ...

