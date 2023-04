(Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Il social networkha recentemente annunciato diversi aggiornamenti per i suoi, incluso uno strumento di editing ridisegnato. l nuovo editor, disponibile in tutto il mondo su iOS e Android, unisce insieme clip video, audio, adesivi e testo in una singola schermata che rende la creazione di contenuti più semplice e immediata. Scopriamo i dettagli.delleper iL’annuncio è stato dato da Meta stessa sul proprio blog ufficiale, confermando anche l’arrivo diin futuro per combattere sempre di più l’avanzata di TikTok, che negli ultimi anni sta guadagnando milioni di utenti. Lefunzionalità strizzano l’occhio in particolare ai creator ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Instagram introduce nuove funzioni ai Reel - - Tech4D_ : Instagram introduce nuove funzioni per i Reels e l’editing contenuti -

... scoperta dalla società di product intelligence Watchful.ai, come riporta TechCrunch ,... potenzialmente, diventare una piattaforma per annunci, comeEsplora. Sicuramente i ...... 13:00 - 18:00 workshop; 20:40 - 21:00 concerto e installazione nel foyer -Angela Testa; ...Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto...... la decisione, presa il 12 aprile, è stato adottata con un testo base chela Bicamerale d'... https://www.facebook.com/tecnicadellascuola ": https://www..com/tecnicascuola/ ...

Instagram introduce le pubblicità tra i risultati di ricerca PcProfessionale.it

Su Instagram sono arrivati dei nuovi strumenti all'interno dei Reels e per la modifica dei contenuti da pubblicare.Instagram sta lavorando per permettere agli utenti di scaricare i Reel altrui: in arrivo il tasto di download come su TikTok ...