Inquinamento | grazie ad alcune meduse sarà possibile combatterlo

(Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Le, spesso percepite come fastidiose durante le vacanze al mare, rivestono un ruolo cruciale nell’ecosistema e potrebbero contribuire alla lotta contro l’marino, in particolare contro le microplastiche. Il progetto “GoJelly – A gelatinous solution to plastic pollution” mira a sviluppare un filtro a base di muco di medusa proprio per contrastarle.: qualeil processo per raccogliere muco? Il muco prodotto dallesotto stress ha una struttura proteica che agisce come una rete, intrappolando e filtrando le micro e nanoplastiche. I ricercatori hanno individuato due specie di, la medusa nomade e la medusa quadrifoglio, come le più promettenti per sviluppare i biofiltrialla qualità e quantità del muco ...