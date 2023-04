Innovation Run da tutto esaurito | attesi in 800 al Kilometro Rosso

(Di domenica 16 aprile 2023) Bergamo. Nel campus di, in una corsa arrivata al “” previsto a 800 partecipanti, sono attese al via l’oro e il bronzo dei tricolori dei 10.000m in pista 2022: la detentrice della Miglior Prestazione Italiana Promesse della distanza Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino) e Gaia Colli (CS Carabinieri), arrivate in carriera a PB sulla distanza da 32:09.54 e 33:44.90 (per la piemontese Arnaudo, pure campionessa d’Europa Under 23 a squadre di cross nel 2021 e in cerca del riscatto dopo un inverno non brillante, sulla distanza c’è pure l’argento europeo Under 23 2021 proprio sui 10.000m in pista, in una gara in cui Colli, bellunese di nascita ma bergamasca per amore, fu quarta). Arnaudo e Colli lo scorso 11 dicembre disputarono in azzurro l’Europeo di cross a Venaria Reale (Torino) e della partita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Iscrizioni sold out per la 10 km su strada in programma il 16 aprile a Stezzano nel distretto dell’innovazione. I favo… - webecodibergamo : Iscrizioni sold out per la 10 km su strada in programma il 16 aprile a Stezzano nel distretto dell’innovazione. I f… - TerrinoniL : Innovation Run a Bergamo: domenica 16 aprile al via la 2ª edizione - TerrinoniL : Innovation Run a Bergamo: domenica 16 aprile al via la 2ª edizione -

VAPORESSO willthe customization contest in two rounds, with the top six contestants selected ... To participate in the XROS 3 NANOcampaign and learn more about VAPORESSO's innovative ...streamlines and integrates premium finance with suite of agency tools DURHAM, N. C."(... About Simply Easier Paymentsby a team of insurtech professionals that have been innovating ...... in the Amazon (AWS)Zone and in the booth of its technology partner Seagate. NEW ... on premises or in the cloud , and allows developers and data analysts tocomplex data - intensive ...

Innovation Run: 10 Km con Sfumature Tricolori Fidal Lombardia

Raising money is something that is very familiar to Kristina Cronin. For the past five years, the Wilmington resident has worked in the development office at Brigham and ...Creatara Mobility, a bootstrap venture started by two engineers, is nowhere on the map amid hard funding times made even more difficult by the pandemic. But they have a secret - do not rush to the ...