Innaffiare le piante: scopri l’ora giusta per averle rigogliose e sane! (Di domenica 16 aprile 2023) Quante volte vi siete chieste qual è il momento giusto per Innaffiare le piante? Nella corsa contro il tempo che ogni Donna Up che si rispetti è costretta a fare, quest’operazione viene rilegata ai momenti di libertà dagli impegni professionali, familiari e casalinghi. In breve, lo facciamo un po’ quando capita. E sbagliamo! Già, perché se non contiamo su un sistema di irrigazione automatico, dovremmo comunque agire in momenti precisi della giornata per la salute del nostro verde. Se è vero che ogni arbusto, ogni fiore, ogni frutto ha esigenze diverse, lo è anche il fatto che la principale caratteristica che accomuna tutti gli esseri viventi, e quindi anche i vegetali, è la necessità di acqua e di sole, di liquidi e di luce. Conoscere la modalità ideale per idratarle farà la differenza! Pronte a saperne di più? Iniziamo! Considerate che il sole va ... Leggi su donnaup (Di domenica 16 aprile 2023) Quante volte vi siete chieste qual è il momento giusto perle? Nella corsa contro il tempo che ogni Donna Up che si rispetti è costretta a fare, quest’operazione viene rilegata ai momenti di libertà dagli impegni professionali, familiari e casalinghi. In breve, lo facciamo un po’ quando capita. E sbagliamo! Già, perché se non contiamo su un sistema di irrigazione automatico, dovremmo comunque agire in momenti precisi della giornata per la salute del nostro verde. Se è vero che ogni arbusto, ogni fiore, ogni frutto ha esigenze diverse, lo è anche il fatto che la principale caratteristica che accomuna tutti gli esseri viventi, e quindi anche i vegetali, è la necessità di acqua e di sole, di liquidi e di luce. Conoscere la modalità ideale per idratarle farà la differenza! Pronte a saperne di più? Iniziamo! Considerate che il sole va ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dolcevita_mag : ?? #Irrigare può sembrare un’operazione semplice eppure è molto importante. Bisogna saper osservare la piante per ev… - sofiapisu95 : RT @greenMe_it: Questi 10 accorgimenti ti faranno risparmiare acqua quando innaffi piante e orto (la quarta non l’hai mai sentita!) https:/… - Geakaren : @frattempi Tipo cosa piantare nelle mie fioriere. Le ho chiesto se aveva voglia di innaffiare le piante e quando so… - Aquintoc : @GiorgiaMeloni MOSE’, ti faccio presente che in Sardegna siamo costretti già ad innaffiare le piante in un mese nel… - NBARevZone : ?? NUOVO VIDEO ONLINE ?? ?? Che si dice? MAVS VERGOGNOSI ed il pericolo di innaffiare piante... ?? LINK:… -