Iniziano i playoff del Volley Bergamo 1991 | coach Micoli | “Affrontare le sfide senza pressione”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 aprile 2023). Scandicci-, atto terzo. Dalla regular season, passando per la Coppa Italia, eccoci ai Play Off Scudetto. E, di nuovo, il destino e la classifica incrociano le strade dele della Savino Del Bene Scandicci. L’inizio della nuova avventura arriva in un momento difficile per il mondo della pallavolo femminile. Dopo che la notizia della improvvisa scomparsa di Julia Ituma non solo ha sconvolto le compagne di squadra di Novara, ma ha segnato profondamente tutti coloro che l’avevano conosciuta. “Sono giorni difficili – ammette Stefano– siamo ancora tutti molto scossi. E pensare al gioco e alledel campo è davvero complicato”. Si giocherà domenica 16 aprile alle 17 al Pala Wanny di Firenze, volgendo un pensiero alla giovane ...