Infinita Raffaeli | riscrive la storia della ginnastica ritmica

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 16 aprile 2023) Quante volte si può scrivere la? Infinite, se a scriverla è Sofia. L’azzurra campionessa del mondo disupera ancora se stessa e a Tashkent, Uzbekistan, consegna una performance destinata a restare negli annali. En plein: cinque ori su cinque alla terza tappa di World Cup, gara del circuito internazionale di Coppa del mondo. Un dominio integrale, con pochi precedenti nel globo, e nessuno in Italia. Dal “vulcano”, come la chiamano a dispetto dei suoi 37 chili di peso, un’esplosione di meraviglia. La prima medaglia d’oro è arrivata ieri, dopo essersi piazzata in cima alla classifica dell’all around o concorso generale, la gara che incorona chi ottiene il punteggio più alto dalla somma dei quattro esercizi con i piccoli attrezzi...