(Di domenica 16 aprile 2023) Quante volte si può scrivere la storia? Infinite, se a scriverla è Sofia. L’azzurra campionessa del mondo di ginnastica ritmica supera ancora se stessa e a Tashkent, Uzbekistan, consegna una performance destinata a restare negli annali. En plein: cinque ori su cinque alla terza tappa di World Cup, gara del circuito internazionale di Coppa del mondo. Un dominio integrale, con pochi precedenti nel globo, e nessuno in Italia. Dal “vulcano”,la chiamano a dispetto dei suoi 37 chili di peso, un’esplosione di meraviglia. La prima medaglia d’oro è arrivata ieri, dopo essersi piazzata in cima alla classifica dell’all around o concorso generale, la gara che incorona chi ottiene il punteggio più alto dalla somma dei quattro esercizi con i piccoli attrezzi della ginnastica ritmica. Oggi le finali di specialità: una montagna scalata con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Successo a Tashkent, Uzbekistan. E' en plein: cinque ori su cinque alla terza tappa di World Cup, gara del circuito… -

Anche il migliore al mondo può sbagliare, come sbagliòa quella finale delle clavette, e restare comunque il migliore al mondo. Ma 'perfetto' è anche quella congiuntura rara e brillante in ...Anche il migliore al mondo può sbagliare, come sbagliòa quella finale delle clavette, e restare comunque il migliore al mondo. Ma 'perfetto' è anche quella congiuntura rara e brillante in ...

Infinita Raffaeli, la ginnasta vince l'oro. Nessuna come lei Il Foglio

Successo a Tashkent, Uzbekistan. E' en plein: cinque ori su cinque alla terza tappa di World Cup, gara del circuito internazionale di Coppa del mondo ...Ginnastica ritmica: la fabrianese conquista 4 ori e un argento al nastro. Milena Baldassarri argento nell’all around, strabilianti Centofanti e Mogurean ...