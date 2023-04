IndyCar oggi | Streets of Long Beach 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Appuntamento da non perderecon l’edizionedel GP di, terzo evento del NTTSeries. Ci sarà da divertirsi nel noto percorso che sorge nello Stato della California, pista non permanente che in passato ha accolto anche la massima formula. Il favorito numero uno è l’americano Josef Newgarden. Il #2 di Penske insegue il bis dopo l’acuto della passata stagione e la bellissima affermazione di fine marzo al Texas Motor Speedway dopo una storica bagarre contro il messicano Pato O’Ward (McLaren #5). I due potrebbero fronteggiarsi nuovamente anche quest’, un tracciato molto particolare che è ben noto a tutti i protagonisti. Occhi puntati anche sullo scandinavo Marcus Ericsson (Ganassi #8), vincitore a marzo tra le strade di St. Petersburg ...