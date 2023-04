IndyCar | Long Beach | Kyle Kirkwood vince per la prima volta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theshieldofspo1 : Prima vittoria in Indycar per il giovane pilota del team Andretti. #TSOS // #IndyCar // #AGPLB // #KyleKirkwood - Samu64_SV5 : Un grandissimo Kyle Kirkwood Vince il GranPremio di Long Beach davanti a dei bravissimi Romain Grosjean e Marcus Er… - MaxRanu : #SkyMotori @matteopittaccio Ciao ragazzi... Sempre spettacolare Long Beach. Mi sapete dire la funzione di quel prof… - Dakari_Ana : RT @vivof1: #INDYCAR // GP Long Beach ?? ?? Vuelta: 42/85 ?? ??Lidera: Newgarden Finalmente ???? #Canapino abandona. ?? Ilott ?? https://t.co… - vivof1 : #INDYCAR // GP Long Beach ?? ?? Vuelta: 42/85 ?? ??Lidera: Newgarden Finalmente ???? #Canapino abandona. ?? Ilott ?? -

Partenza alle 13:00 e arrivo alle 19:00, in serata alle 21:30 romberanno anche i motori dellaBeach in California.KIRKWOOD A SORPRESA Nel terzo round stagionale dell'a proporsi davanti a tutti al via della gara sulle strade diBeach è il giovane Kyle Kirkwood. Il pilota con meno esperienza di casa Andretti Autosport ha rimediato ad un avvio di ...Partenza alle 13:00 e arrivo alle 19:00, in serata alle 21:30 romberanno anche i motori dellaBeach in California.

IndyCar oggi, Streets of Long Beach 2023: programma, orario, tv, streaming OA Sport

Kyle Kirkwood sealed the deal. Kirkwood earned his first NTT INDYCAR SERIES victory Sunday by winning the Acura Grand Prix of Long Beach from pole in the No. 27 AutoNation Honda. The win came in ...Kyle Kirkwood has achieved a career-first IndyCar victory while Romain Grosjean made for an Andretti Autosport one-two in the Grand Prix of Long Beach ...