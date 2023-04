Incoronazione Carlo, quale corona indosserà William (Di domenica 16 aprile 2023) Il Principe William indosserà per la prima volta una corona, in occasione del grande giorno di Re Carlo e della Regina Camilla: l’Incoronazione. Manca meno di un mese al 6 maggio 2023, data nella quale tutto il Regno Unito si fermerà per rendere omaggio ai nuovi Sovrani, e visto che anche il figlio maggiore di Carlo (ed erede al trono) avrà un ruolo importante nella cerimonia, toccherà anche a lui indossare una corona, carica di significato ma che, secondo alcuni, non ha portato benissimo a suo padre: quella di Principe di Galles. La corona che William indosserà all’Incoronazione di Re Carlo La tradizione prima di tutto: se Re ... Leggi su dilei (Di domenica 16 aprile 2023) Il Principeper la prima volta una, in occasione del grande giorno di Ree della Regina Camilla: l’. Manca meno di un mese al 6 maggio 2023, data nellatutto il Regno Unito si fermerà per rendere omaggio ai nuovi Sovrani, e visto che anche il figlio maggiore di(ed erede al trono) avrà un ruolo importante nella cerimonia, toccherà anche a lui indossare una, carica di significato ma che, secondo alcuni, non ha portato benissimo a suo padre: quella di Principe di Galles. Lacheall’di ReLa tradizione prima di tutto: se Re ...

