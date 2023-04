Incontro tra De Laurentiis e Ultras, in arrivo novità anche sui biglietti: cambia tutto! (Di domenica 16 aprile 2023) Arrivano ulteriori novità dopo l’Incontro tenutosi ieri in città tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il tifo organizzato partenopeo. Il summit, ritenuto proficuo da parte degli Ultras, avrebbe portato a numerose novità. Tra di esse, ci sarebbero degli sviluppi in merito alla vendita dei biglietti in vista delle prossime partite. Nell’ultima sfida contro il Verona, il club azzurro aveva riservato i tagliandi soltanto ai supporters in possesso della Fidelity Card della SSC Napoli. Tuttavia, dovrebbero esserci novità già a partire dalla prossima sfida di campionato. Si va verso la cancellazione dell’obbligo di Fidelity Card: l’indiscrezione A lanciare la notizia è l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, che fa il punto dopo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 aprile 2023) Arrivano ulterioridopo l’tenutosi ieri in città tra il presidente del Napoli, Aurelio De, e il tifo organizzato partenopeo. Il summit, ritenuto proficuo da parte degli, avrebbe portato a numerose. Tra di esse, ci sarebbero degli sviluppi in merito alla vendita deiin vista delle prossime partite. Nell’ultima sfida contro il Verona, il club azzurro aveva riservato i tagliandi soltanto ai supporters in possesso della Fidelity Card della SSC Napoli. Tuttavia, dovrebbero essercigià a partire dalla prossima sfida di campionato. Si va verso la cancellazione dell’obbligo di Fidelity Card: l’indiscrezione A lanciare la notizia è l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, che fa il punto dopo ...

