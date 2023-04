Incidente stradale per l'attaccante della Lazio Immobile, illeso (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un Incidente stradale questa mattina a Roma. Stando alle prime ricostruzioni, l'attaccante biancoceleste al volante della sua auto, mentre stava attraversando ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, si è scontrato con il tram 19. L'Incidente è avvenuto nella zona di piazza Cinque Giornate intorno alle 8.30. Distrutta l'auto del calciatore mentre illesi sia lui sia la figlia che viaggiava con l'attaccante laziale. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il capitano, Ciro, è rimasto coinvolto in unquesta mattina a Roma. Stando alle prime ricostruzioni, l'biancoceleste al volantesua auto, mentre stava attraversando ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, si è scontrato con il tram 19. L'è avvenuto nella zona di piazza Cinque Giornate intorno alle 8.30. Distrutta l'auto del calciatore mentre illesi sia lui sia la figlia che viaggiava con l'laziale. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS).

