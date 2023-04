Incidente stradale per l’attaccante della Lazio Immobile, illeso (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un Incidente stradale questa mattina a Roma. Stando alle prime ricostruzioni, l’attaccante biancoceleste al volante della sua auto, mentre stava attraversando ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, si è scontrato con il tram 19. L’Incidente è avvenuto nella zona di piazza Cinque Giornate intorno alle 8.30. Distrutta l’auto del calciatore mentre illesi sia lui sia la figlia che viaggiava con l’attaccante laziale. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il capitano, Ciro, è rimasto coinvolto in unquesta mattina a Roma. Stando alle prime ricostruzioni,biancoceleste al volantesua auto, mentre stava attraversando ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, si è scontrato con il tram 19. L’è avvenuto nella zona di piazza Cinque Giornate intorno alle 8.30. Distrutta l’auto del calciatore mentre illesi sia lui sia la figlia che viaggiava conlaziale. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

