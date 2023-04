Incidente stradale per Immobile | frattura composta della costola destra

(Di domenica 16 aprile 2023) Lo staff medicoLazio comunica che “in data odierna, a seguito di un, il calciatore Ciroha riportato un trauma distorsivocolonna vertebrale e ladell’XI. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs in Roma”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Mattinata di grande spavento ma nessuna conseguenza fisica per Ciro Immobile e le sue figlie: il centravanti e capi… - tvdellosport : ?????????? ?????? ????????????????, ?????????????????? ?????? ???? ?????????? Questa mattina Ciro #Immobile è stato coinvolto in un incidente strada… - localteamtv : Roma, incidente stradale per Ciro Immobile: parte anteriore dell'auto completamente distrutta e airbag esplosi nell… - Antolinterista : RT @localteamtv: Roma, incidente stradale per Ciro Immobile: parte anteriore dell'auto completamente distrutta e airbag esplosi nello scont… - ___666666666 : RT @Noibiancocelest: Da AGTW le prime parole di #Immobile sull'incidente stradale che lo ha visto coinvolto -

Mattinata di grande spavento per Ciro Immobile e le sue figlie: il centravanti e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in una Roma. L'auto del bomber biancoceleste, su cui viaggiavano anche le sue due figlie, ha impattato con il tram della linea 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e ..." Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra ": è questa la diagnosi per Ciro Immobile , dopo l'che lo ha coinvolto stamattina. Le condizioni del centravanti, si legge sul sito della Lazio, sono al momento buone. "Il calciatore", prosegue il comunicato, "rimane in osservazione ..."Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra": è questa la diagnosi per Ciro Immobile, dopo l'che lo ha coinvolto stamattina a Roma. Le condizioni del centravanti, si legge sul sito della Lazio, sono al momento buone. "Il calciatore", prosegue il comunicato, " rimane in ...

Dopo aver appreso dell'incidente per Ciro Immobile, avvenuto nella prima mattinata di oggi 16 aprile, la Lazio sui propri social ha comunicato il bollettino medico del calciatore biancoceleste ...Calcio ora per ora Lo staff medico della Lazio comunica che "in data odierna, a seguito Lo staff medico della Lazio comunica che "in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore ...