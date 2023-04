Incidente stradale per Ciro Immobile... Si teme lungo stop (Di domenica 16 aprile 2023) Come sta Ciro Immobile dopo l'Incidente d'auto di questa mattina? ...Un calvario infinito: non è bastata la paura, il capitano biancoceleste ora sarà costretto a star fuori per un bel po'..., salterà almeno Torino e Inter, dopo il responso di stamattina al pronto soccorso del Gemelli. Lo staff medico della Lazio ha diramato un comunicato per fare chiarezza sulle condizioni del proprio capitano. L'attaccante biancoceleste, giunto al Gemelli per accertamenti, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra. Solo questo dovrebbe tenerlo fuori dal campo 10-15 giorni. Sono però a rischio anche le successive sfide con Sassuolo e Milan perché l'attaccante stava recuperando dal precedente infortunio al flessore muscolare e, senza allenamenti sulle gambe, rischierebbe ricadute come ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 16 aprile 2023) Come stadopo l'd'auto di questa mattina? ...Un calvario infinito: non è bastata la paura, il capitano biancoceleste ora sarà costretto a star fuori per un bel po'..., salterà almeno Torino e Inter, dopo il responso di stamattina al pronto soccorso del Gemelli. Lo staff medico della Lazio ha diramato un comunicato per fare chiarezza sulle condizioni del proprio capitano. L'attaccante biancoceleste, giunto al Gemelli per accertamenti, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra. Solo questo dovrebbe tenerlo fuori dal campo 10-15 giorni. Sono però a rischio anche le successive sfide con Sassuolo e Milan perché l'attaccante stava recuperando dal precedente infortunio al flessore muscolare e, senza allenamenti sulle gambe, rischierebbe ricadute come ...

