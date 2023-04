Incidente per Immobile: le condizioni del capitano della Lazio (Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante (nonché capitano) della Lazio Ciro Immobile è stato coinvolto, questa mattina a Roma, in un pericoloso Incidente a bordo della sua automobile. La punta originaria di Torre Annunziata si trovava infatti – insieme ad entrambe le figlie, Michela e Giorgia – a bordo della sua Land Rover Defender di colore grigio scuro. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, poco dopo le 8:00 la vettura si sarebbe scontrata con un tram ATAC della linea 19 all’altezza di ponte Matteotti, proveniente dal senso opposto. Il capitano biancoceleste, in prima battuta, ha affermato che il conducente del mezzo pubblico sarebbe passato con il rosso, mentre quest’ultimo ha ribadito la propria innocenza, denunciando invece l’alta velocità alla quale ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante (nonchéCiroè stato coinvolto, questa mattina a Roma, in un pericolosoa bordosua automobile. La punta originaria di Torre Annunziata si trovava infatti – insieme ad entrambe le figlie, Michela e Giorgia – a bordosua Land Rover Defender di colore grigio scuro. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, poco dopo le 8:00 la vettura si sarebbe scontrata con un tram ATAClinea 19 all’altezza di ponte Matteotti, proveniente dal senso opposto. Ilbiancoceleste, in prima battuta, ha affermato che il conducente del mezzo pubblico sarebbe passato con il rosso, mentre quest’ultimo ha ribadito la propria innocenza, denunciando invece l’alta velocità alla quale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Venezia, morto dopo le ustioni sul lavoro. Indagato il titolare: avrebbe mentito sull’incidente e affidato i soccor… - MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - Sfn1974 : @Gianluc93104660 Chi gode per un incidente è’ un miserabile. Aldilà del tifo. È’ vero però che anche da voi hanno e… - okcalciomercato : Lazio, incidente stradale per Immobile: costola fratturata e trauma alla colonna vertebrale -