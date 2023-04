Incidente in auto per Ciro Immobile, costola rotta nello scontro con un tram (Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Incidente e costola rotta per Ciro Immobile stamattina a Roma. Il calciatore della Lazio era in auto con le sue due figlie al momento dello scontro frontale con un tram in Piazza delle Cinque Giornate a Roma. Una delle due minori è stata accompagnata al Bambin Gesù solo per controlli. In pronto soccorso per accertamenti l'autista del tram. L'Incidente ha coinvolto in tutto altre sette persone, fra cui alcuni passeggeri del tram, accompagnati al Policlinico Gemelli per accertamenti. "Il tram è passato con il rosso", ha sostenuto Immobile in un video di Agtw, dopo lo scontro. "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr. (Adnkronos) -perstamattina a Roma. Il calciatore della Lazio era incon le sue due figlie al momento dellofrontale con unin Piazza delle Cinque Giornate a Roma. Una delle due minori è stata accompagnata al Bambin Gesù solo per controlli. In pronto soccorso per accertamenti l'autista del. L'ha coinvolto in tutto altre sette persone, fra cui alcuni passeggeri del, accompagnati al Policlinico Gemelli per accertamenti. "Ilè passato con il rosso", ha sostenutoin un video di Agtw, dopo lo. "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in ...

