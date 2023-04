Incidente in auto per Ciro Immobile, costola rotta nello scontro con un tram (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA – Incidente e costola rotta per Ciro Immobile stamattina a Roma. Il calciatore della Lazio era in auto con le sue due figlie al momento dello scontro frontale con un tram in Piazza delle Cinque Giornate a Roma. Una delle due minori è stata accompagnata al Bambin Gesù solo per controlli. In pronto soccorso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Hellas Verona – Roma: finisce 3-0 a tavolino Zlatan Ibrahimovi? risultato positivo al coronavirus E’ morto Diego Armando Maradona “El Pibe de Oro” Calabria interviene sull’omicidio di Civitanova: “Siamo tutti colpevoli” Chi l’ha visto?: il caso della giovane Nicole scappata da casa Roma-Milan probabili formazioni, ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA –perstamattina a Roma. Il calciatore della Lazio era incon le sue due figlie al momento dellofrontale con unin Piazza delle Cinque Giornate a Roma. Una delle due minori è stata accompagnata al Bambin Gesù solo per controlli. In pronto soccorso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Hellas Verona – Roma: finisce 3-0 a tavolino Zlatan Ibrahimovi? risultato positivo al coronavirus E’ morto Diego Armando Maradona “El Pibe de Oro” Calabria interviene sull’omicidio di Civitanova: “Siamo tutti colpevoli” Chi l’ha visto?: il caso della giovane Nicole scappata da casa Roma-Milan probabili formazioni, ...

