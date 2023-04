Incidente Immobile: spunta un'ipotesi sulle possibili cause (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA - Continuano ad arrivare nuovi particolari sulla dinamica dell'Incidente stradale avvenuto questa mattina a Roma che ha visto coinvolto l'attaccante della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile. L'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA - Continuano ad arrivare nuovi particolari sulla dinamica dell'stradale avvenuto questa mattina a Roma che ha visto coinvolto l'attaccante della Lazio e della Nazionale Ciro. L'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - Gazzetta_it : Paura per Immobile: incidente contro un tram. 'È passato col rosso', dice il bomber - ledicoladelsud : Incidente Immobile, frattura alla costola per l’attaccante della Lazio - Italiani_news : Incidenti: scontro frontale a Roma tra vettura Ciro Immobile e tram, calciatore sta bene - Italiani News… -