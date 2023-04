Incidente Immobile, l’ass. Patanè: «La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti» (Di domenica 16 aprile 2023) Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ha parlato dell’Incidente di questa mattina che ha coinvolto Immobile Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ha parlato all’ANSA dell’Incidente di questa mattina che ha coinvolto Immobile. PAROLE – «La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti. Il tranviere è entrato all’Umberto I in codice rosso, poi è diventato arancione. Per fortuna è stato subito dimesso con sette giorni di prognosi. L’ho sentito telefonicamente: la sua preoccupazione erano le bambine di Immobile. Ora il tema sono le condizioni fisiche di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Eugenio, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ha parlato dell’di questa mattina che ha coinvoltoEugenio, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ha parlato all’ANSA dell’di questa mattina che ha coinvolto. PAROLE – «Laè per ledi. Il tranviere è entrato all’Umberto I in codice rosso, poi è diventato arancione. Per fortuna è stato subito dimesso con sette giorni di prognosi. L’ho sentito telefonicamente: la suaerano le bambine di. Ora il tema sono ledi ...

