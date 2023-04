Incidente Immobile, la versione del tranviere: 'Io avevo il verde, arrivava a grande velocità' (Di domenica 16 aprile 2023) Si erano fatte attendere sin qui ma sono arrivate le prime parole del conducente a bordo del tram della linea 19 che questa mattina, all'altezza... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) Si erano fatte attendere sin qui ma sono arrivate le prime parole del conducente a bordo del tram della linea 19 che questa mattina, all'altezza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - localteamtv : Incidente d'auto per Ciro Immobile, scontro con un tram della linea 19 a Roma: il suv malridotto #incidente… - effepus : RT @cmdotcom: Incidente #Immobile, la versione del tranviere: 'Io avevo il verde, arrivava a grande velocità' - amsicora27 : RT @postpank: incidente per Immobile, ragazzo d'oro, mai mezza parola fuori posto. Tanta gente coinvolta ma nessuno s'è fatto male gravemen… -