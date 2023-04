‘In Women we Trust’, al Dum Dum Republic il dj set e l’energia ribelle di AÜRA (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPaestum (Sa) – “In Women We Trust!”. Passione, arte, empowerment e la forza dirompente della creatività al femminile. Quasi un manifesto di intenti, tra i leitmotiv 2023 della Factory a cielo aperto sul mare del Dum Dum Republic, spazio di contaminazione e di linguaggi artistici, tra performing act e world music, si prepara alla stagione estiva con una serie di eventi ispirati alle donne. Non solo masterclass musicali e lezioni di chitarra: tra le iniziative 2023 del beach club del Cilento ci sono anche corsi di Djing Setting e Bartendender declinati al femminile, mentre prosegue il progetto di moda etica e sostenibile “Woman at work”: la collezione moda 100% bio con colori e fibre naturali e un risvolto sociale importante per le donne e i bimbi del pianeta, contro l’impatto ambientale: un connubio tra sostenibilità ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPaestum (Sa) – “InWe Trust!”. Passione, arte, empowerment e la forza dirompente della creatività al femminile. Quasi un manifesto di intenti, tra i leitmotiv 2023 della Factory a cielo aperto sul mare del Dum Dum, spazio di contaminazione e di linguaggi artistici, tra performing act e world music, si prepara alla stagione estiva con una serie di eventi ispirati alle donne. Non solo masterclass musicali e lezioni di chitarra: tra le iniziative 2023 del beach club del Cilento ci sono anche corsi di Djing Setting e Bartendender declinati al femminile, mentre prosegue il progetto di moda etica e sostenibile “Woman at work”: la collezione moda 100% bio con colori e fibre naturali e un risvolto sociale importante per le donne e i bimbi del pianeta, contro l’impatto ambientale: un connubio tra sostenibilità ...

