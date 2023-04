"In crisi, avete visto?". Fedez e Ferragni, le foto a Dubai scatenano un terremoto | Guarda (Di domenica 16 aprile 2023) Niente da fare: ogni foto e ogni post di Chiara Ferragni e Fedez vengono vivisezionati e passati con la lente di ingrandimento da follower, hater ed esperti di gossip, alla ricerca disperata di qualche indizio sulla loro (presunta e chiacchieratissima) crisi coniugale. Che la imprenditrice digitale e il rapper milanese abbiano passato un periodo particolarmente tribolato è cosa nota, e ammessa anche dai due diretti interessati. Ma secondo gli esperti (o presunti tali) la vacanza a Dubai e le relative foto pubblicate su Instagram confermerebbero che tra moglie e marito non sarebbe ancora tornato il sereno. Tutt'altro. Ricapitoliamo: a febbraio il tornado a Sanremo ha travolto lei, in veste di conduttrice, e lui in veste di ospite "scandaloso". Chiara ha confessato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Niente da fare: ognie ogni post di Chiaravengono vivisezionati e passati con la lente di ingrandimento da follower, hater ed esperti di gossip, alla ricerca disperata di qualche indizio sulla loro (presunta e chiacchieratissima)coniugale. Che la imprenditrice digitale e il rapper milanese abbiano passato un periodo particolarmente tribolato è cosa nota, e ammessa anche dai due diretti interessati. Ma secondo gli esperti (o presunti tali) la vacanza ae le relativepubblicate su Instagram confermerebbero che tra moglie e marito non sarebbe ancora tornato il sereno. Tutt'altro. Ricapitoliamo: a febbraio il tornado a Sanremo ha travolto lei, in veste di conduttrice, e lui in veste di ospite "scandaloso". Chiara ha confessato il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlfonsoFuggetta : A proposito di stress. Avete presente cosa vuol dire fare liceo e università ai tempi delle brigate rosse, degli an… - zephira_137 : RT @Tiropraticocom: Avete capito come funziona ?? Avete capito perchè la melona deve seguire la linea segnata ?? Avete capito perchè dovete… - Swiety000 : RT @Tiropraticocom: Avete capito come funziona ?? Avete capito perchè la melona deve seguire la linea segnata ?? Avete capito perchè dovete… - Noninfluente : RT @Tiropraticocom: Avete capito come funziona ?? Avete capito perchè la melona deve seguire la linea segnata ?? Avete capito perchè dovete… - ElalunaPaolo : RT @Tiropraticocom: Avete capito come funziona ?? Avete capito perchè la melona deve seguire la linea segnata ?? Avete capito perchè dovete… -