Immobile, trauma alla colonna vertebrale e costola fratturata: salta il Torino, forse anche l’Inter La Gazzetta dello Sport

Il comunicato della Lazio: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della ..."Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra": è questa la diagnosi per Ciro Immobile, dopo l'incidente stradale che lo ha coinvolto stamattina. (ANSA ...