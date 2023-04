Immobile, incidente contro un tram. Le prime parole di Ciro: 'È passato con il rosso' (Di domenica 16 aprile 2023) 'Il tram è passato con il rosso'. Sono state queste le prime parole di Ciro Immobile dopo l'incidente stradale avvenuto questa mattina a Roma. Secondo le prime ricostruzioni un tram, che stava ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 16 aprile 2023) 'Ilcon il'. Sono state queste ledidopo l'stradale avvenuto questa mattina a Roma. Secondo lericostruzioni un, che stava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - Gazzetta_it : Paura per Immobile: incidente contro un tram. 'È passato col rosso', dice il bomber - aliabilityy : madonna ho letto ora dell'incidente di immobile è sempre il tram 19 oh - antoniorosato72 : Ciro Immobile, incidente frontale con un tram: era in auto con le figlie. Il calciatore: «È passato con il rosso».… -